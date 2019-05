Governo da Madeira pondera concessão de campo de golfe da Ponta do Pargo a privados

O Governo da Madeira está a ponderar um regime de concessão, aos privados, do campo de golfe da Ponta do Pargo, anunciou Miguel Albuquerque, presidente do executivo madeirense, durante a entrega de viaturas ao Bombeiros de Santa Cruz. O governante explicou que o objetivo passa por criar atratividade na área turística e por desenvolver um fluxo turístico no oeste da ilha.

“Não temos o dinheiro para investir num campo de golfe e em imobiliário. Pretendemos fazer uma concessão para privados para se aproveitar o investimento público feito nos terrenos e criar essa infraestrutura, e a parte imobiliária seria desenvolvida pelos privados. Não podemos ter investimentos em terrenos, e tudo ficar parado, e não se criar em termos de turismo e actividade turística”, explicou o governante.

Albuquerque disse ainda não compreender a polémica em torno do campo de golfe da Ponta do Pargo tendo em conta que “todos os territórios têm direito” a ter os seus investimentos para desenvolvimento.

“Não é possível desenvolver e fixar populações, e criar emprego sem investimento. Existem forças políticas que advogam discriminação entre os concelhos na Região. Acham que as pessoas na Ponta do Pargo, Calheta, e Fajã da Ovelha, não têm direito a ter investimento. Não querem a via rápida, e as infraestruturas para fixação de turistas”, vincou.

O líder do executivo da Madeira disse que o seu governo tem a pretensão de desenvolver investimentos “equitativamente em todos os concelhos” para se criar infraestruturas.