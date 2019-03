Governo da Madeira suspende parcialmente PDM do Funchal

O Governo Regional decidiu suspender parcialmente o Plano Director Municipal do Funchal (PDM), entre a Praia Pequena e a Praia Formosa.

“Uma decisão que atendeu ao facto de a suspensão parcial de planos municipais poder ser determinada por resolução do Conselho de Governo, e de a Câmara Municipal do Funchal ter mostrado interesse na presente suspensão, uma vez que está impedida legalmente de o fazer, pois ainda não decorreram três anos após a aprovação do PDM do Funchal”, refere o executivo regional, em conselho de governo, sobre a decisão de suspender parcialmente o PDM do Funchal.

O executivo acredita que esta obra vai permitir “requalificar o espaço envolvente de uma zona extremamente sensível” e resolver o impasse relativamente ao Hotel Madeira Palácio.

A obra na sua fase de construção e de reconstrução deverá ter 300 postos de trabalho e no futuro contribuir para cerca de 250 postos de trabalho.

Em conselho de governo o executivo da Madeira adquiriu mais uma parcela de terreno para o novo hospital por 89 mil euros, e celebrou ainda minutas de acordas com as transportadoras de transporte no valor de 1,9 milhões de euros para a implementação do passe sub-23 para 2019.

O conselho de governo suspendeu parcialmente o PDM de Machico.