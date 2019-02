Governo da Madeira vai abrir apoios de três milhões de euros para empresas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou a abertura de dois avisos, um de 1,5 milhões de euros, no empreender, e de 1,5 milhões de euros, destinados à exportação, que têm por intuito prestar apoio às empresas.

O apoio para a exportação, disse Albuquerque, visa colmatar a necessidade de reforçar essa vertente da economia. O governante salientou que a taxa de crescimento da economia da Madeira entre 2014 a 2017 foi “sempre acima” da taxa média do país, e resultou da “confiança que está instalada no mercado e do trabalho das empresas”.

Na entrega de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) no valor de 3,67 milhões de euros, a 104 projetos, para apoio ao funcionamento e investimento, o governante sublinhou que pelo segundo ano consecutivo a Madeira teve um superavit da balança comercial.