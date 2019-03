Governo da Madeira vai lançar nova bolsa de habitação apoiada

O Governo da Madeira tem a intenção de lançar uma nova bolsa de apoio à habitação apoiada, que servirá de complemento aos restantes apoios nesta área como o Programa de Reabilitação de Imóveis Degradados (PRID), os apoios habitacionais aos desempregados, o programa de reabilitação de energia, e ainda a finalização do alojamento das famílias afectadas pelos incêndios de 2016 na Região.

O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante a entrega de 27 habitações que foram reabilitadas no âmbito do PRID.

O governante referiu que a habitação continua a ser uma “grande preocupação” do executivo e que existe “uma necessidade imperativa” de construção de habitação social.

“Temos 64 complexos habitacionais a cargo da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), 4397 famílias da madeira beneficiam dessa habitação social, e 17 mil pessoas beneficiam directa ou indirectamente de habitação social do Governo”, referiu Albuquerque.

O líder do executivo madeirense disse ainda que é preciso “manter o investimento na manutenção e reabilitação” dessas casas e que esse esforço deve ser complementado por acções como o lançamento da nova bolsa de habitação apoiada, o programa de reforço dos apoios habitacionais ao desempregados, o PRID, o programa de reabilitação da energia nos bairros sociais, e ainda a finalização do alojamento dos afectados pelo incêndios de 2016 na Madeira.