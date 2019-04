Governo de Costa já fez 3.282 nomeações em três anos e meio

O Governo de António Costa assumiu funções há três anos e meio, e desde então já procedeu a 3.282 nomeações, noticia o jornal ‘Correio da Manhã’ esta sexta-feira. Destas nomeações, 2.342 foram para gabinetes ministeriais e 940 para altos cargos da administração pública.

De acordo com o jornal, o Governo de Costa nomeou cerca de duas pessoas por dia (1,9), um número superior ao Governo de Pedro Passos Coelho, que apresentou uma média de 1,45 nomeações por dia, e o de José Sócrates, que apresentou 1,48.

O próprio gabinete de António Costa contabilizou, até à passada terça-feira, 23 de abril, 101 nomeações. Já o Ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, totalizou 104. O Ministério da Educação de Tiago Brandão Rodrigues contou ainda com 131 nomeações.

Por sua vez, o Ministério da Justiça teve 75 nomeações, enquanto a Administração Interna contou com 146, quase o dobro da Justiça. O Ministério do Mar, de Ana Paula Vitorino, contabilizou 78 nomeações e o Ministério da Agricultura com 81.

O Ministério liderado por João Gomes Cravinho totalizou 113 nomeações desde 26 de novembro de 2015. O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, de Matos Fernandes e João Galamba, atingiu o maior número de nomeações, com um total de 295. A pasta das Finanças de Mário Centeno também conta com um elevado número de nomeações, estando em segundo lugar. com 228.

O novo Ministério das Infraestruturas e Habitação, tutelado por Pedro Nuno Santos, que já tinha sido secretário dos Assuntos Parlamentares, contabilizou 71 nomeações. O Ministério do Planeamento, que desagregou das Infraestruturas, contou com apenas 25 nomeações, ficando em último lugar nesta corrida.