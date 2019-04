Governo decreta três dias de luto nacional devido a acidente na Madeira

De entre as 28 vítimas que deram entrada no Hospital, duas eram de nacionalidade portuguesa e as restantes de nacionalidade estrangeira, maioritariamente alemães. 10 eram do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com idades entre os 40 e os 60 anos. O SESARAM sublinhou ainda que não houve registo de entrada de crianças no Hospital vítimas do acidente.