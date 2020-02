Governo entrega mais 2,4 milhões de euros a empresas da Madeira

O Governo Regional da Madeira entregou mais 2,4 milhões de euros, a projetos empresariais madeirenses. Do apoio total concedido pelo executivo, dois milhões de euros foram financiados através de fundos europeus e mais 367 mil euros com origem no Orçamento Regional.

Foram apoiados 92 projetos, sendo que 88 projetos foram no âmbito dos sistemas de incentivo ao funcionamento, num total de 1,8 milhões de euros, e quatro projetos inseriram-se nos sistemas de incentivo ao investimento, numa verba total de 614 mil euros.

Em 2020 já foram entregues 3,1 milhões de euros, a projetos madeirenses, no âmbito destes sistemas de incentivos de apoio, que conta com financiamento do executivo madeirense e de fundos comunitários.