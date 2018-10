As negociações ainda não estão fechadas, mas o valor que está a ser discutido o contexto do Orçamento do Estado para 2019 dá prioridade aos salários mais baixos na Função Pública. Os ordenados na faixa dos 600 euros terão aumentos maiores, garantindo que nenhum funcionário público ganhe menos do que 635 euros. Entre este montante e os 835 euros, os aumentos podem atingir os 10 euros. A estes cenários em negociação junta-se ainda a possibilidade de um aumento de 10 euros para o universo total dos funcionários públicos, revelou do Jornal Económico fonte próxima ao processo negocial.

O impacto orçamental não deverá ultrapassar os 80 milhões de euros por ano. A novidade é que, afinal, as negociações orçamentais contemplam um aumento de 10 euros para todos os funcionários públicos (e não de cinco euros como chegou a ser noticiado esta semana).

Em causa está um acréscimo nominal que poderá conjugar mais do que um valor face aos vários cenários em estudo. Também o envelope financeiro para fazer face aos aumentos salariais dos funcionários públicos no próximo ano é significativamente maior: cerca de 80 milhões de euros por ano, contra os 50 milhões de euros que foram avançados nos últimos dias, assegura a mesma fonte.

O valor que está a ser discutido deverá ser fixo (e não percentual), podendo subir à medida que o universo de trabalhadores abrangido encolhe, dando prioridade aos salários mais baixos, podendo atingir um aumento de cerca de 35 euros. É o caso dos salários na Função Pública que se situam na faixa dos 600 euros que poderão ter aumentos entre os 5 e 35 euros.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.