Governo garante operação turística “sem problemas” na Páscoa com o fim da greve dos motoristas de combustíveis

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou esta quinta-feira, 18 de abril, depois de o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo com mediação do Governo e o gabinete da Secretaria de Estado do Turismo já garantiu que “a operação turística durante o período de Páscoa se desenrolará com normalidade”.

Em comunicado, a secretaria de Estado liderada por Ana Mendes Godinho assegurou que “os turistas, quer nacionais quer estrangeiros, dispõem de todas as condições para viajar sem problemas” por Portugal.

A greve chegou ao fim na madrugada desta quinta-feira depois de uma reunião, que durou cerca de dez horas, entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a ANTRAM, com mediação do Governo.

Numa declaração à algarcomunicação social, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou que a greve chegou ao fim e que o Governo vai iniciar um processo negocial que a profissão de motorista de matérias perigosas seja mais valorizada.

“Chegámos a acordo para levantamento da greve”, afirmou Pedro Nuno Santos. Contudo, o governante admitiu que a normalização dos serviços será “gradual” e “não imediata”. Esta quinta-feira já dever-se-á sentir significativas melhorias, mas o total restabelecimento da distribuição e abastecimento de combustível só deverá ocorrer a partir de segunda-feira ou terça-feira, dias 23 e 24 de abril respetivamente.

Já o SNMMP saudou o fim da paralisação em virtude de futuras negociações para responder às reivindicações dos trabalhadores. O porta-voz e advogado deste sindicato garantiu, após as declarações de Pedro Nuno Santos, que as negociações com os patrões do setor vão decorrer sem sobressaltos. “As negociações irão decorrer com tranquilidade. Acreditamos no bom senso e que chegaremos a uma conclusão com bom senso entre todas as partes”, afirmou Pedro Pardal Henriques.

A greve dos motoristas de matérias perigosas tinha começado às 00:00 de segunda-feira, 15 de abril, e foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.