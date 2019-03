Governo lança selo para comemorar os 20 anos da Floresta Laurissilva

Foi lançado um selo no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Florestas 2019, cujo tema incide sobre o vigésimo aniversário da Laurissilva na Madeira, enquanto Património Mundial Natural da UNESCO.

O selo que comemora o aniversário vai circular em espaço nacional e europeu e vai estar disponível para aquisição através dos Centros de Receção do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN, IP-RAM).

O grupo proprietário do Centro Comercial La Vie, Wider Property, associou-se a estas comemorações, através do seu projeto de sustentabilidade ambiental “Go Green”. Presta uma homenagem à floresta nativa da Madeira, divulgando e promovendo esta iniciativa no seu espaço comercial.

Esta quinta-feira foi inaugurada uma exposição fotográfica no piso 0 deste Centro Comercial.

Ao longo deste dia, ainda no âmbito desta iniciativa, vão ser distribuídos aos visitantes daquele espaço comercial sacos de pano alusivos ao tema, chamando a atenção da população para a data comemorativa.