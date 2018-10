Governo prevê 50 milhões de euros para aumentos na Função Pública

O Governo prevê disponibilizar 50 milhões de euros para aumentos na Função Pública e antecipa uma subida do salário médio destes trabalhadores superior a 3%. O montante foi anunciado esta terça-feira, 16 de outubro, pelo ministro das Finanças, aquando a apresentação do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

O Governo prevê, neste orçamento, um total de 800 milhões de euros para remunerações na Administração Pública (AP), o que, segundo Mário Centeno, perante promoções e progressões, o salário médio na AP cresça 68 euros. “É o maior incremento salarial da administração pública portuguesa da última década”, frisou Mário Centeno, em conferência de imprensa.

Aos jornalistas, o governante enfatizou que estes valores representam “um esforço enorme no orçamento sobre as remunerações dos funcionários públicos” e adiantou ainda que haverá programa de contratações no Estado, para que “os quadros da administração pública possam ser renovados, em particular nas áreas técnicas”. Com esta subida, o Executivo pretende que os trabalhadores estejam “mais motivados”.

“É a grande ambição dos funcionários públicos que a suas carreiras progridam (…).Estão a ser descongelados nove anos de carreiras em dois anos civis”, realçou o ministro das Finanças.

Notícia atualizada às 9h22