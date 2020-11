O PS está a identificar as possíveis coligações negativas, indo ao encontro das preocupações do primeiro-ministro, que teme complicações na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021). Os socialistas começaram, por isso, a prevenir o momento que se segue: a discussão do diploma na especialidade (artigo a artigo). Objetivo: travar maiorias negativas que alterem significativamente o articulado original com aumentos de despesa ou diminuição de receita (ou ambas).

