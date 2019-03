Governo Regional acusa vereadora do Funchal de “distracção ou falta de vontade política” sobre Parque Ecológico

O Governo Regional acusa Idalina Perestrelo, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, de distracção ou de falta de vontade política, relativamente às declarações que proferiu sobre o Parque Ecológico. A autarca tinha apelado a que o executivo madeirense realizasse uma intervenção na chamada zona de tampão verde, devido à infestação de eucaliptos, realizando uma reconversão dessas árvores de modo a combater os incêndios.

“A vereadora esqueceu-se de mencionar que, para proteção da cidade do Funchal, o Governo já adquiriu 74 hectares ao longo do Caminho dos Pretos, na designada faixa corta-fogo, com o propósito de evitar a propagação de incêndios florestais, não só nas áreas urbanas do município, mas, também, do próprio Parque Ecológico, que se encontra a montante”, disse o executivo regional.

Para além disso o Governo Regional sublinhou que estão a ser plantadas 25 mil plantas, pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, no Pico dos Esteios, para além do projeto florestal para o Montado da Esperança, que tem como intuito “melhorar as condições de aproveitamento e armazenamento” da água da chuva de modo para segurança da população do Funchal, a que se acrescenta a limpeza e reflorestação de 208 hectares de propriedades onde também estão envolvidos os privados.

O executivo refere ainda que promoveu, na sequência dos incêndios de 2016, a limpeza das áreas ardidas no Funchal. O Governo Regional questiona ainda qual é a posição de Idalina Perestrelo sobre a intenção da autarquia em abrir o Parque Ecológico ao gado e ao pastoreio.