Governo Regional da Madeira alvo de buscas relacionadas com concessão da Zona Franca

As instalações da vice-presidência do Governo Regional da Madeira estão a ser alvo de buscas por elementos do Ministério Público, no sentido de apreender toda a documentação relativa à concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira – a chamada Zona Franca – ao Grupo Pestana, avança esta quarta-feira o jornal “Expresso“.

A informação foi confirmada por Miguel Albuquerque, atual presidente do Governo Regional. Segundo o que o semanário apurou, as buscas estão diretamente relacionadas com a investigação de que Miguel Albuquerque é alvo por ter vendido em 2017 a Quinta do Arco, onde estava plantado um famoso roseiral, a um fundo do universo do Grupo Pestana.

O Ministério Público terá ainda solicitado todas as deliberações, que remontam até 1987, altura em que foi concessionado o Centro Internacional de Negócios e que foi constituída a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira.