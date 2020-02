Governo Regional da Madeira aprova 2,2 milhões para Programa Kit Bebé

O PCP critica o CDS-PP por ter dado a mão ao PS na rejeição da descida para 5%, na Madeira, do IVA na eletricidade. O CDS-PP diz que “não vê onde está a incoerência” porque o CDS-PP disse que “na eletricidade não baixaria o IVA se não existisse contrapartidas no Orçamento do Estado. As únicas contrapartidas eram uma mão cheia de nada por parte do PCP”.