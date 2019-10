“O Governo Regional e o seu Presidente vêm testemunhar o seu mais profundo pesar pela morte, ocorrida hoje, do antigo presidente da Assembleia Geral da ONU e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Diogo Freitas do Amaral, após doença prolongada” lê-se em nota de pesar do Governo madeirense.

“À família enlutada”, o Governo Regional e o seu Presidente prestam a homenagem, mostrando reconhecimento “por tudo o que de muito o professor Diogo Freitas do Amaral fez pelo País”.