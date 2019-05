Governo Regional deveria criar “redes de apoio às famílias”, diz Sara Cerdas

A candidata do PS pela Madeira ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas, disse esta sexta-feira, depois de uma reunião com o Presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, que o Governo Regional deveria “criar redes de apoio às famílias, em especial para os mais jovens e as crianças”.

Sara Cerdas apontou o desafio demográfico que o concelho da Ribeira Brava tem em mãos, marcado por um povoamento muito disperso, neste sentido, afirma também que seria importante que se criassem redes de solidariedade e redes de apoio aos mais idosos.

“Este é um trabalho de proximidade, é um trabalho muito importante a ser desenvolvido e, da minha parte, enquanto candidata ao Parlamento Europeu e esperemos que futura deputada, irei trabalhar em estreita colaboração com as autarquias, com as freguesias, de modo a desenvolver novas dinâmicas, novas iniciativas para dar resposta a estas áreas tão importantes para a coesão social”, assegurou.

Durante a reunião foram discutidas as principais prioridades para aquele concelho, entre as quais a necessidade de criar políticas de emprego e de atrair novas empresas.

Sara Cerdas constatou que a Ribeira Brava é um concelho onde ao longo dos últimos anos “se tem verificado muita emigração”, mas que, por outro lado, nos anos mais recentes assistimos a um retorno dos concidadãos da Venezuela.