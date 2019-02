Governo Regional e Presidente da Assembleia Legislativa manifestam pesar pela morte do historiador madeirense Alberto Vieira

O Governo Regional e o seu Presidente Miguel Albuquerque e o Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, manifestam esta terça-feira pesar pela morte do historiador madeirense Alberto Vieira. O Governo da Madeira sublinha a sua gratidão para com os serviços prestados em nome da Região, da Cultura Madeirense e da Autonomia. Além disso, reconhecem o historiador como autor de trabalhos que vieram, em muito, engrandecer a investigação sobre a história da Região.

Alberto Vieira ficou, sobretudo, conhecido pela investigação de temas ligados às ilhas atlânticas, ao açúcar, ao vinho, à escravatura, à autonomia, entre outros. Publicou ainda vários estudos em livros, jornais e atas de colóquios sobre a História da Madeira e insular atlântica.

O historiador licenciou-se em História pela Universidade de Lisboa, doutorou-se em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade dos Açores e desempenhou funções na direção do Centro de Estudos de História do Atlântico.

O académico e investigador nasceu em São Vicente e tinha 62 anos. Entre as várias distinções, foi distinguido com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique a 9 de junho de 2004.