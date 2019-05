Governo Regional presta voto de louvor na sequência do acidente com autocarro turístico

O Conselho de Governo reunido em Plenário na passada quinta-feira prestou um voto de louvor em sequência do acidente que aconteceu a 17 de abril e que envolveu um autocarro turístico na Madeira, na freguesia do Caniço, que acabou por matar 29 turistas alemães e deixar 27 feridos.

O voto de louvor destaca a prontidão e competência de todas as entidades e profissionais envolvidos na operação de socorro, emergência, resgate e apoio às vítimas do acidente.

Assim, o Governo Regional da Madeira tem em consideração a forma rápida como os meios de socorro foram acionados, as circunstâncias adversas com que se depararam as equipas de socorro para aceder ao terreno onde se encontrava o autocarro acidentado.

O Governo madeirense refere, neste sentido, a eficácia e a rápida atuação de todas as entidades envolvidas reconhecidas e referenciadas no âmbito regional, nacional e internacional, “causando na população um sentimento de confiança, de garantia de resposta eficaz e elevado sentido de missão de todos os profissionais”, lê-se no documento.

O Executivo enaltece o modo de atuação do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), pela “excelente resposta” ao nível da prestação dos cuidados hospitalares a todos os feridos envolvidos no acidente, bem como a coordenação entre todas as entidades envolvidas, locais e regionais.

O desempenho da comunicação social, “que, com rigor e neutralidade, acompanharam a situação, reportando dentro do possível, com serenidade, toda a informação à população” também foi louvado.