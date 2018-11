Governo reúne-se com presidentes de bancos amanhã

O Governo, através dos ministros do Planeamento e das Infraestruturas e da Economia, vão reunir-se amanhã, dia 15 de novembro, com os principais responsáveis do setor bancário a operar em território nacional.

Desta forma, os ministro Pedro Marques e Pedro Siza Vieira vão reunir-se amanhã “com a direção da Associação Portuguesa de Bancos e com os presidentes dos conselhos de administração dos principais bancos a operar em Portugal para apresentar os objetivos do novo Sistema de Incentivos à Inovação do Portugal 2020”.

A nota de agenda do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas adianta que esta reunião terá como meta “apresentar os objetivos do novo Sistema de Incentivos à Inovação do Portugal 2020”.

“No âmbito da reprogramação do Portugal 2020, que se encontra em fase final de aprovação pela Comissão Europeia, e de forma a manter a dinâmica de apoio ao investimento empresarial, o Governo decidiu criar um novo Sistema de Incentivos à Inovação, um instrumento de apoio às empresas que combinará a atribuição de subsídios (fundos da União Europeia) com a concessão de empréstimos bancários”, destaca o referido comunicado do ministério liderado por Pedro Marques.