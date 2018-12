Foi lançada esta sexta-feira a linha Regressar Venezuela, que disponibiliza uma linha de crédito de 50 milhões de euros aos empresários portugueses regressados da Venezuela e que pretendam criar novos negócios ou adquirir partes sociais de empresas existentes, adiantou ao Jornal Económico fonte oficial do Governo.

Os financiamentos podem ser contratados junto das oito instituições de crédito que aderiram a esta linha: Caixa Geral de Depósitos, BPI, Novo Banco, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Montepio, BCP, Santander e Euro BIC.

Ao abrigo deste instrumento, refere ainda a mesma fonte, os empresários poderão aceder a um financiamento com um prazo de até oito anos, com um período de carência de capital de até dois anos e uma taxa de juro calculada pela soma da Euribor com um ‘spread’ máximo de 3,25%.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor