A maioria dos portugueses estão satisfeitos com a atuação do Executivo de AntónioCosta na resposta ao coronavírus depois de serem confirmados os primeiros casos de deteção de infetados com o Covid-19 em Portugal. Segundo uma sondagem da Aximage para o Jornal Económico, com entrevistas realizadas entre sábado e terça-feira, 7 a 10 de março, quando havia entre 21 e 41 casos no país, 36,6%dos inquiridos consideram que o Governo reagiu bem (6,9% optaram pela resposta “muito bem”) e só 18,2% avaliaram mal, tendo 6,7% optado pelo “muito mal”.

A avaliação do Governo foi particularmente positiva entre os que votaram PS nas últimas legislativas, com 13,5% a responderem “muito bem” e 57,4% “bem”, mas também os eleitores do Bloco de Esquerda – 3,5% apontaram para “muito bem” e 55,5% para “bem” – e da CDU, com 3,6% de “muito bem” e 59,8% de “bem”, aprovaram a resposta protagonizada pela ministra da Saúde,Marta Temido, e pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas. Pelo contrário, o maior nível de desconfiança ocorreu entre quem votou PSD(com 31,3% a responderem “mal” e 6,1% “muito mal”) e PAN (36,8% optaram por “mal” e 9,6% por “muito mal”).

