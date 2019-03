Grand Café Penha d’ Águia fecha acordo com ISAL para realização de estágios em marketing

O Grand Café Penha d’ Águia fechou um acordo com o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) para a realização de estágios dirigidos à área do marketing com o intuito de aproximar a marca aos madeirenses e visitantes.

“Pretendemos estabelecer novas sinergias com esta instituição do ensino superior para a realização de estágios curriculares e profissionais, cujo principal objetivo é aproximar o meio académico ao universo empresarial motivando os jovens estagiários a dinamizar o espaço e a desenvolver as sua competências nos domínios do marketing turístico e da comunicação”, diz o Grand Café Penha d’ Águia.

O estabelecimento como maneira de assinalar o primeiro aniversário vai ainda aposta na diversificação da oferta ao público, inaugurando “um novo conceito de brunch com refeições leves” ao pequeno almoço e novos menus de snacks.