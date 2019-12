Greta Thunberg já chegou a Lisboa

Fisco já marcou a data para o último sorteio extraordinário da “Fatura da Sorte” que vai atribuir três prémios de Certificados do Tesouro Poupança Crescente. Os títulos terão valor de 50 mil euros. Está também em jogo o prémio do sorteio regular semanal no valor de 35 mil euros. Contribuintes que pedem facturas com NIF ficam habilitados a ser contemplados.