Greve de motoristas: Segurança Interna convoca diretores de todas as polícias

A falta de abastecimento de combustíveis em todo o país, provocada pela greve dos motoristas de matérias perigosas, originou a que os diretores de todas as polícias fossem chamados de urgência pela secretaria-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), organismo tutelado pelo primeiro-ministro, para uma reunião do Gabinete Coordenador de Segurança (GCS) para as 18h00, avançou o “Diário de Notícias” na tarde desta quarta-feira, 17 de abril.

A convocatória, emitida ao início da tarde, exige a presença aos diretores e chefes máximos dos serviços que compõem o GCS, nomeadamente as forças de segurança da GNR, PSP, PJ SEF e e os serviços de informações SIS e SIED. O GCS é o órgão especializado de assessoria e consulta para a coordenação técnica e operacional da atividade das forças e dos serviços de segurança.

O GCS reúne normalmente uma vez de três em três meses ou “extraordinariamente” sempre que seja convocado e, de acordo com o DN, este organismo dispõe de uma sala “para acompanhar situações de grave ameaça à segurança interna”, sendo que a greve dos motoristas de combustíveis está a ser encarada como uma situação que ameaça a segurança interna.