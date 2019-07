Greve dos motoristas: quanto pedem os sindicatos para cancelar a greve de dia 12 de agosto?

Este mandato de greve será apenas colocado em marcha caso as instituições de crédito se mantenham intransigentes no processo negocial de revisão para 2019 do ACT do setor bancário. A data ainda não está definida, mas as direções do SNQTB, SBN e SIB aprovaram um fundo de greve para compensar os trabalhadores que aderirem à greve.