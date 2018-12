Grupo AFA distribui 200 vales de 100 euros por instituições da Calheta

O Grupo AFA vai distribuir 200 vales, de 100 euros, por diversas instituições da Calheta com o intuito que as verbas cheguem às famílias mais carenciadas do concelho.

A medida insere-se, explica o grupo empresarial, insere-se no caderno social da empresa que visa ajudar os mais carenciados, algo que já levou à entrega de camas ortopédicas, cadeiras de rodas, bens alimentares, entre outros apoios.

O Grupo AFA já desenvolveu iniciativas, que juntamente com a colaboração do Savoy Hotels & Resorts, permitiu recolher diversos bens, e distribui-los por instituições como: Lar Intergeracional da Tabua, Lar da Paz (Machico), Botão Solidário e Irmãs Hospitaleiras (Funchal).