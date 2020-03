O Grupo Casais encerrou o ano passado com um volume de negócios consolidado de 514 milhões de euros, o que representou um crescimento de 8% face ao exercício precedente. Deste montante, 74%, 384 milhões de euros, foram provenientes da atividade internacional do grupo construtor, tendo sido os restantes 130 milhões de euros angariados no mercado interno.

Neste momento, além, de Portugal, o Grupo Casais está presente em mais 16 geografias – Alemanha, Angola, Argélia, Bélgica, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Gibraltar, Holanda, Marrocos, Moçambique, Qatar e Reino Unido. “Angola e Portugal são os dois principais mercados da Casais”, mas António Carlos Rodrigues, presidente do grupo, antecipa “que, em 2020, o volume de negócios em solo nacional deverá crescer”, de acordo com um comunicado da empresa, a que o Jornal Económico teve acesso.

