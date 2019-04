Grupo Dançando com a Diferença promove espétaculo sobre migrações e refugiados

O grupo Dançando com a Diferença, no âmbito de um protocolo assinado com a autarquia do Funchal, no valor de 45 mil euros, vai promover o espectáculo ‘Safe’, sobre migrações e refugiados, marcado para 24 e 25 de maio.

Neste protocolo está ainda contemplado o espetáculo ‘Desdicon’, que a 13 e 14 de setembro, vai abrir a nova temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias.

“Este apoio da Autarquia visa sustentar toda a atividade anual do Dançando com a Diferença, e a estrutura deste grupo que tem já projeção internacional, e que tem feito efetivamente a diferença, não só no potenciar das capacidades das pessoas que sobem ao palco, mas também no desconstruir de determinados preconceitos”, disse Paulo Cafôfo, presidente da autarquia do Funchal, durante a assinatura do protocolo.

Para o autarca espetáculos como ‘Safe’, permitem “falar seriamente de temas” que nos dizem muito respeito, como é o caso daqueles que regressam a Portugal vindos da Venezuela.

O espectáculo do Dançando com a Diferença “vai reunir cerca de 70 pessoas, e envolve música, dança e vídeo”, disse o autarca.