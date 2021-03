Grupo Dia vai aumentar capital até 1.028 milhões de euros

O Grupo Dia, dono da cadeia de distribuição Minipreço, vai aumentar o seu capital social até 1.028 milhões de euros.

Após a conversão de 500 milhões de euros de dívida em fundos próprios, anunciado no passado mês de novembro, a empresa vai também capitalizar 269 milhões de euros das obrigações com vencimento em abril de 2023.

O aumento de capital, anunciado esta quinta-feira inclui ainda uma tranche em dinheiro, de 259 milhões de euros, para acionistas minoritários.

“A operação, que pode chegar até aos 1.028 milhões de euros, melhora a estrutura de capital acordada no ano passado, volta a contar com o apoio do totalidade dos credores sindicados e do acionista de referência, LetterOne”, assegura um comunicado do Grupo Dia.

O mesmo documento acrescenta que “o Grupo Dia melhorou o acordo alcançado no passado mês de novembro com o seu acionista de referência LetterOne, DEA Finance e os seus credores sindicados reforçando, ainda mais, a sua estrutura de capital a longo prazo”.

“A empresa vai aumentar capital até um total de 1.028 milhões de euros, que lhe permitirá continuar a desenvolver o seu plano estratégico de negócio. Deste valor, 769 milhões provêm da conversão de dívida em fundos próprios e 259 milhões de euros de uma tranche em dinheiro para os acionistas minoritários que desejem participar no aumento de capital”, explica o referido comunicado.

Os responsáveis do grupo de retalho salientam que “a operação reduz o endividamento da Dia em 60%, fortalecendo a sua solvência e melhorando a sua liquidez”, acrescentando que “a empresa não terá que lidar com vencimentos significativos de dívida até finais de 2025”.

“A operação supõe uma nova injeção de liquidez que acelerará o processo de transformação. Desde julho de 2019, a empresa já recebeu mais de 1.600 milhões de euros”, assinala o mesmo comunicado.

Stephan DuCharme, presidente executivo do Grupo Dia, considera que “a melhoria do acordo alcançado no ano passado surge como resposta ao apoio e compromisso de todos com este projeto”.

“Os planos de negócio que estão em marcha e os resultados que estão a dar são uma mostra da sólida confiança e da fé que tanto credores, como o principal acionista, têm no êxito da Dia. Para além disso, é uma oportunidade para que todos os acionistas, minoritários e instituições, façam parte da história de crescimento da empresa”, defende este responsável.

O acordo do aumento de capital do Grupo Dia está dividido em duas tranches: a acionista principal Letterone vai converter 769 milhões de euros de dívida em fundos próprios com a capitalização de 200 milhões de euros, da linha de financiamento ‘Super Senior’, outorgada pela DEA Finance (anunciado em novembro de 2020); a capitalização de 292,6 milhões de euros das obrigações com vencimento em abril de 2021, dos quais 97,5% foram adquiridas pela DEA Finance mediante a oferta realizada em agosto de 2020 (anunciado em novembro de 2020); mais 7,4 milhões de euros sob um empréstimo a outorgar pela LetterOne a favor da Dia para o pagamento das obrigações com vencimento em abril de 2021 aos titulares de obrigações distintos da DEA Finance; e capitalização de 269,2 milhões de euros das obrigações com vencimento em abril de 2023, correspondentes a 89,7% das obrigações adquiridas pela DEA Finance mediante a oferta realizada em agosto de 2020.

A segunda tranche, será concretizada em dinheiro, até até 259 milhões de euros e dirigida aos acionistas minoritários.

Para além disso, a operação inclui os seguintes elementos: os credores sindicados alargarão o vencimento do empréstimo sindicado de 902,4 milhões de euros de 31 de março de 2023 para 31 de dezembro de 2025 (anunciado em novembro de 2020); e a modificação dos termos e condições das obrigações de 2023 no montante de 30,8 milhões de euros não adquiridos pela DEA Finance, para alargar o seu vencimento de abril de 2023 a não antes de 30 de junho de 2026.

O fecho desta operação é esperado para o início do terceiro trimestre do ano.

Recorde-se que a DIA – Distribuidora Internacional de Alimentação é uma rede de supermercados de proximidade, com 6.169 lojas próprias e franquias em Espanha, Portugal, Brasil e Argentina, empregando mais de 39 mil colaboradores e tendo mais de 209 milhões de clientes.