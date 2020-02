Grupo EDP impulsiona bolsa de Lisboa

O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,09%, para 5.440,58 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quinta-feira, 20 de fevereiro. Na bolsa portuguesa, dez empresas cotadas valorizam e oito empresas desvalorizam.

O setor energético negoceia em alta. A EDP avança 0,65%, para 4,95 euros, a EDP Renováveis, ganha 0,92%, para 13,12 euros, e a REN valoriza 0,54%, para 2,79 euros.

Antes da abertura da sessão, a EDP Renováveis reportou um resultado líquido de 475 milhões de euros em 2019, mais 52% do que o registado em 2018. No último ano as receitas da energética cresceram 7%, para 1.824 milhões de euros, favorecida pela maior capacidade e por maiores recurso eólicos. O EBITDA aumentou 27%, para 1.648 milhões de euros.

A EDP vai apresentar as suas contas relativas a 2019 esta quinta-feira, depois do fecho da sessão. Os analistas preveem que a empresa liderada por António Mexia tenha alcançado um lucro trimestral de 317 milhões de euros e um EBITDA de 891 milhões.

O setor da pasta e papel também dá o seu contributo ao PSI 20: a Navigator ganha 0,13%, para 3,09 euros, e a Semapa soma 0,33%, para 12,14 euros.

A retalhista Sonae (0,67%), a telecom NOS (0,14%) e a Pharol (0,81%) também ajudam a bolsa portuguesa a negociar no verde.

Em terreno negativo, negoceiam BCP, Altri, Jerónimo Martins e Sonae capital.