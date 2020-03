Grupo Ferpinta adquire hotel no Funchal. Investimento é de 12 milhões de euros

A aquisição da unidade hoteleira no Funchal, que implica um investimento de 12 milhões de euros entre a aquisição e remodelação, junta-se ao Vila Baleira Porto Santo, que irá ser alvo de remodelação em novembro. O Grupo Ferpinta cria o Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts, que será direccionado para o turismo.

“A nossa estratégia passa por oferecer ao turista que quer visitar ou revisitar os encantos das ilhas um produto estratégico diferenciador, que lhe permita conhecer todo o território e usufruir das suas particularidades, cultura e gastronomia tão próprias”, disse Gonçalo Teixeira, administrador do Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts. “Procuraremos levar para o Vila Baleira Funchal o conceito de proximidade e familiaridade que nos caracteriza”, acrescenta.

O Gripo Ferpinta quer cimentar a presença no Funchal, e adianta que não descarta a hipótese de aumentar o número de unidades hoteleiras a médio e longo prazo na região.

Na unidade hoteleira adquirida no Funchal o grupo hoteleiro pretende aumentar o número de quartos, de 74 para 86, criar um novo restaurante, renovação totalmente o lobby-bar, a zona de estar e da receção. O Vila Baleira Funchal vai também dispor de uma piscina e espaço lounge no terraço e ainda de ginásio e garagem com acesso direto aos pisos dos quartos.

A abertura deste novo espaço está programada para 20 de abril.

Já o Vila Baleira Porto Santo será remodelado em novembro, de modo a se adaptar “aos desafios dos tempos mais próximos e reforçando a sua vertente diferenciadora” nas áreas do Wellness e Turismo de Saúde.

No espaço será criadas 27 novas unidades de alojamento, num investimento previsto de 3,5 milhões de euros. serão requalificadas as zonas de lobby e receção e aumentada a oferta em termos de restauração, com a criação de um novo restaurante temático.

O Vila Baleira Porto Santo fica assim a dispor de três restaurantes e quatro bares.