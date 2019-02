Grupo Jerónimo Martins prevê crescer em 2019 com aquisições

O Grupo Jerónimo Martins prevê crescer no presente ano através de aquisições, sem esclarecer se essa possibilidade se limita aso mercado nacional ou se estende também aos dos mercados externos em que opera – Polónia e Colômbia – ou a um ou mais mercados internacionais em que se pretenda estrear.

“A proposta de distribuição de dividendos [204,2 milhões de euros] deixa ao Grupo total flexibilidade para acelerar os seus planos de expansão e aproveitar qualquer potencial oportunidade de crescimento não orgânica, mantendo em simultâneo um nível reduzido de dívida líquida”, explica o Grupo Jerónimo em termos de ‘guidance’ no relatório relativo aos resultados do grupo no ano passado, divulgado há minutos em comunicado enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Nos últimos anos, a Jerónimo Martins optou por distribuir a totalidade dos lucros em dividendos; este ano optou por distribuir em dividendos cerca de metade dos resultados líquidos (401 milhões de euros) alcançados no ano passado.

O mesmo comunicado da Jerónimo Martins acrescenta que “a solidez financeira do grupo permitir-lhe-á atingir as suas metas de crescimento, dando-lhe a flexibilidade para aproveitar qualquer potencial oportunidade de crescimento não-orgânico que se adeque à sua visão estratégica”.

Recorde-se que, só no mercado nacional (e também em Espanha, Brasil e Argentina), existe a possibilidade de a cadeia de supermercados do Grupo Dia (Minipreço) poder mudar de mãos, num setor que já estava bastante agitado com o impacto da entrada do gigante espanhol Mercadona, prevista para o segundo semestre deste ano.