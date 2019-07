Grupo Luís Simões investe 3,5 milhões na renovação da frota

O Grupo Luís Simões acaba de investir 3,5 milhões de euros na renovação da frota.

Segundo um comunicado do grupo, “o investimento destinou-se à compra de 50 veículos rígidos de transporte de temperatura controlada, que asseguram a segurança alimentar durante o transporte e um serviço de qualidade aos clientes”.

“Adicionalmente, um inovador sistema instalado nos camiões irá permitir a leitura remota e em tempo real da temperatura da área de transporte”, acrescenta o referido comunicado.

A Luís Simões adianta que o investimento a renovação da sua frota de veículos rígidos frigoríficos de distribuição alimentar em Portugal significa que todos os veículos adquiridos estão equipados com caixas isotérmicas e equipamentos de refrigeração que garantem a máxima segurança no transporte dos alimentos e um serviço de qualidade aos clientes.

Segundo Cláudia Trindade, gestora da frota ibérica da Luís Simões, trata-se de “mais um passo na melhoria da eficiência dos nossos processos, para a Luís Simões continuar a crescer de forma sustentável e rentável, oferecendo aos clientes as melhores soluções”.

“A nova frota é composta por 50 veículos da marca MAN, das gamas TGE, TGL, TGM e TGS, com diferentes pesos brutos, que variam entre 3.500 quilos e 26 toneladas. Todos possuem caixas isotérmicas, produzidas pela empresa Jorge Pires, e equipamentos de refrigeração, fornecidos pela Frindus (Carrier)”, revela o comunicado do grupo.

O mesmo documento acrescenta que, “para além disso, por forma a garantir a máxima segurança no transporte dos alimentos, a Luís Simões estabeleceu também uma parceria com a empresa Cartrack para equipar os veículos com sensores térmicos”.

“Este sistema permite a leitura remota em tempo real da temperatura da área de transporte, permitindo uma atuação imediata em caso de variações de temperatura e outras variantes, como uma eventual abertura de portas não programada”, destaca o comunicado da Luís Simões.

A esta renovação da frota junta-se ainda a entrada em Espanha de três veículos para a recolha de resíduos urbanos, que deverão estar a operar dentro de poucas semanas, que o grupo diz ser “mais um passo no compromisso da Luís Simões para reduzir o impacto ambiental e desenvolver uma logística sustentável e rentável”.

“Nesse sentido, durante 2018 a empresa deu início a 17 iniciativas que têm como objetivo reduzir a emissão de CO2 em 370,3 toneladas. Na área de transporte, destaca-se que 97% da frota de Portugal e Espanha utiliza motores Euro V e Euro VI, com menos impacto ambiental”, comnclui o referido comunicado.

A Luís Simões é um operador logístico que reclama a liderança no mercado de fluxos rodoviários entre os dois países ibéricos e gere uma frota de 2.100 viaturas (próprias e subcontratadas).

Com mais de 2.500 colaboradores, o grupo presta serviços integrados de logística em toda a Península Ibérica, em mais de 25 armazéns que superam os 400.000 metros quadrados de capacidade instalada em 10 regiões diferentes da Península Ibérica.

A Luís Simões iniciou atividade em Loures, em 1948, e está no mercado espanhol há mais de 30 anos.