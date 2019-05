Grupo Ocram com novo hotel em Gaia, na margem do Douro

O grupo Ocram Hotel Management, especialista na gestão de hotéis, vai ser a entidade responsável pelo no hotel de quatro estrelas que será construído em Gaia, junto às margens do Douro. O novo hotel terá um total de 61 quartos, mas a sua construção será dividida em duas fases: na primeira serão finalizados 19 quartos e na segunda os restantes 42 quartos.

Segundo adiantara ao JE fontes do grupo, a primeira fase deverá estar terminada até ao final do primeiro semestre de 2020 e a segunda está estimada para até ao final de 2022. O complexo terá ainda um restaurante e SPA (na segunda fase de construção) e as suas linhas serão modernas mas muito em linha com os traços predominantes do casco antigo. O hotel terá ainda um cais disponível, o que vai permitir efetuar a ligação pelo rio ao Cais de Gaia e à Ribeira do Porto.

O complexo hoteleito vai ser o primeiro de uma nova marca da Ocram, a Walk Hotels, para hotéis de duas a quatro estrelas. A Ocram Hotel Management, fica assim a responder por duas marcas, a Piamonte Hotels e Walk Hotels, e “está preparada para englobar um maior conjunto de unidades hoteleiras desde as duas às cinco estrelas. Foi um trabalho de preparação das marcas durante dois anos e que acreditamos poder ser um dos argumentos principais para os nossos investidores continuarem a acreditar em nós”, referiu ao JE Marco Rodrigues Dias, menaging partner do grupo.

A Ocram, fundada em 2016, é uma gestora de ativos hoteleiros que aposta na valorização do património. Atualmente, gere três unidades hoteleiras, na vila de Castro Laboreiro, em Santo Tirso e na vila de Arcos de Valdevez.

O Hotel Castrum Villae é uma unidade de três estrelas com 30 quartos e duas suites, localizada no centro da vila de Castro Laboreiro, em pleno Parque Nacional Peneda Gerês. O Hotel Carvalhais é uma unidade de três estrelas com 14 quartos e oito suites, localizada no concelho de Santo Tirso, Porto. Encontra-se a 20 minutos do aeroporto Francisco Sá Carneiro e a 30 do centro do Porto. O Ribeira Collection Hotel by Piamonte Hotels é uma unidade de charme quatro estrelas com 37 quartos, localizada em Arcos de Valdevez, às portas do Parque Nacional Peneda Gerês. É o primeiro hotel a abrir sob a marca Piamonte Hotels, pertencente à OCRAM, marca que se encontra actualmente em processo de expansão, através da aquisição ou exploração de hotéis de topo.

Marco Rodrigues Dias é economista e pós-graduado em gestão hoteleira e iniciou a carreira na indústria hoteleira com 21 anos, no Grupo Hotéis Premium. Ingressa na Amorim Turismo com 25 anos, como ‘cluster sales manager’ e aos 27 integra a cadeia InterContinental Hotels. Um ano mais tarde, torna-se Managing Partner da OCRAM, sociedade da qual também é co-fundador.

Na criação do grupo, foi acompanhado por Rui Andrade de Matos, formado em direcção hoteleira e antigo director geral e de operações de vários hotéis em Portugal e em África. Aos 54 anos, integrou a Ocram como director geral de operações, sendo também co-fundador do grupo.