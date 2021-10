Grupo Pernod Ricard lança em Portugal o novo champagne Perrier-Jouët Blanc de Blancs 

A marca francesa Perrier-Jouët, da Pernod Ricard, lançou nesta quinta-feira em Portugal o seu novo champagne Perrier-Jouët Blanc de Blancs, dourado claro com tonalidades de verde.

O novo champagne da Maison Perrier-Jouët “é o vibrante Blanc de Blancs, um champagne único que presta homenagem à emblemática casta Chardonnay e que combina harmoniosamente requinte e elegância com energia e vivacidade. Fresco, com notas florais e cítricas, e com uma textura aveludada”, diz o grupo Pernod Ricard em comunicado. O novo Blanc de Blancs é a nova aposta de Perrier-Jouët.

“Este champagne conta com uma maturação mínima de três anos e a sua blend é produzida a partir de dimensões diferentes (idade, casta e crus), essenciais para garantir a sua consistência absoluta de estilo e qualidade. O seu aroma fresco e floral resulta de uma simbiose perfeita entre peónia e madressilva, citrinos como o limão, toranja e pera branca, e algumas notas de amêndoa fresca, gengibre e pimenta branca”, explica a Pernod Ricard.

“O Perrier-Jouët Blanc de Blancs (ABV 12% Vol.) é feito a partir da melhor seleção de uvas Chardonnay da região francesa de Champagne, que lhe confere uma composição única 100% Chardonnay, e de um processo de colheita manual. Ao contrário de outros champagnes que resultam da combinação de diferentes castas, como Pinot Noir ou Pinot Meunier, Blanc de Blancs provém apenas da casta Chardonnay, sendo, por isso, mais floral”, explica a empresa que fez o lançamento do seu mais novo champagne no Restaurante Praia no Parque, em Lisboa.

A Head of Marketing da Pernod Ricard Portugal, Joana Franco, diz que “a Blanc de Blancs é a referência que faltava para completar a coleção histórica da Maison Perrier-Jouët, que nos continua a surpreender pelo requinte e pela excelência de verdadeiros champagnes, aliados à tradição e expertise de grandes Cellar Masters, e a sabores inesquecíveis”.

Criado em 1975, o grupo Pernod Ricard, que é co-líder mundial na distribuição de vinhos e bebidas espirituosas, possui um vasto portefólio de marcas do seu setor: Jameson, Beefeater, G.H.Mumm, Perrier-Jouët, Monkey 47, Absolut Elyx, Chivas Regal, The Glenlivet, Royal Salute e Martell.

Com cerca de 19.000 colaboradores em todo o mundo, o Grupo Pernod Ricard “apoia-se numa organização descentralizada e encontra-se fortemente empenhado numa política de desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, promove uma política de consumo responsável. A estratégia e ambições da Pernod Ricard assentam sobre três valores-chave que orientam o seu plano de desenvolvimento: espírito empreendedor, confiança mútua e um forte sentido ético”, refere o grupo em comunicado.

Na Maison Perrier-Jouët, a história do champagne começou há mais de 200 anos. A emblemática casa foi fundada por Pierre-Nicolas Perrier e Rose-Adelaïde Jouët em 1811, um ano após o seu casamento, com o objetivo de criar uma Maison de champagne única e diferenciadora.

Em 2020, Séverine Frerson tornou-se a primeira mulher Cellar Master da Maison Perrier-Jouët, a oitava mestre desde a sua criação, nomeada para continuar a preservar o legado de inovação Perrier-Jouët.

“A filosofia familiar de liberdade criativa, a arte e a natureza são valores que perduram na história e nas criações Perrier-Jouët, tal como é exemplo o novo Blanc de Blancs, uma expressão intemporal que perpetua a tradição do champagne”, refere a Pernod Ricard.

Os rótulos e a garrafa são criação da casa. Pois além da produção de champagnes “de excelência”, a marca possui uma forte ligação ao mundo artístico, “patente na criação dos seus conceitos avant-garde e na colaboração com célebres artistas para a produção de cuvées minuciosamente trabalhadas com motivos românticos e florais, e acessórios únicos e intemporais”.

“A árvore encantada”, idealizada por Tord Boontje, que serve para suportar a garrafa, ou a garrafa “Belle Époque”, considerada uma obra de arte graças ao seu design criado em 1902 por Emile Gallé, cujo padrão floral esmalte representa uma anémona japonesa, são exemplo de duas das grandes criações artísticas da marca.

O “Blanc de Blancs é um espírito-livre – vibrante, dinâmico e independente. Brilhante e fresco como o orvalho da manhã, é o champagne perfeito para servir como aperitivo. É fresco, elegante e vibrante. O Perrier-Jouët Blanc de Blancs é ainda o pairing perfeito para uma verdadeira experiência de degustação à mesa. Graças à sua delicadeza, deve ser acompanhado por ingredientes e pratos subtis e leves, como peixes brancos, sushi, vegetais e marisco, e sobremesas à base de frutas e aromas igualmente leves”, refere a empresa.

O novo Blanc de Blancs deve ser bebido a 10º C.

O lançamento de Perrier-Jouët Blanc de Blancs completa assim “o sofisticado portefólio da marca e perpetua uma tradição centenária”. Foi em 1920 que a Maison Perrier-Jouët introduziu as suas primeiras cuvées 100% Chardonnay”. O preço que é recomendado de venda ao público do novo champagne é de 87,99 euros.