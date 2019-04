Grupo Pestana investiu quatro milhões na primeira pousada da Madeira

O Grupo Pestana investiu cerca de quatro milhões de euros no Pestana Churchill Bay, em Câmara de Lobos, naquela que vai ser a primeira pousada do grupo na Madeira.

A nova unidade hoteleira, a 14ª quarta do Grupo Pestana no arquipélago, deverá entrar em funcionamento a 7 de junho e ser inaugurada oficialmente a 26 do mesmo mês.

Na cerimónia de apresentação da nova pousada do grupo Pestana, dedicada ao ex-primeiro ministro inglês, Winston Churchill, escolheu Câmara de Lobos como um dos locais prediletos na ilha da Madeira, Paulo Prada, administrador do grupo Pestana responsável pelas operações na Madeira, revelou que o contrato estabelecido com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos prevê um prazo de concessão de 50 anos, mediante o pagamento pelo grupo de uma renda anual à autarquia de 100 mil euros. O caderno de encargos da autarquia de Câmara de Lobos quando lançou o concurso público para este empreendimento exigia o mínimo de 50 mil euros de renda anual.

Esta renda anual de 100 mil euros a pagar pelo grupo Pestana será atualizada ao longo destes 50 anos em função da evolução da taxa de inflação. No final deste período, os imóveis revertem para a câmara municipal, podendo ser lançado concurso público para uma nova concessão.

Estamos a falar de uma pousada com 57 quartos, spa, piscina, ginásio, sala polivalente, launge, assim como esplanada e restaurante abertos ao público. Os motivos relativos a Churchill estarão presentes na decoração dos quartos, corredores e bar, assim como numa estátua do ex-primeiro ministro inglês, de exposição pública, da autoria do escultor local Martim Velosa.

Paulo Prada garantiu ainda que a nova unidade vai empregar cerca de 40 funcionários, dos quais a maioria deverão ser contratados no concelho de Câmara de Lobos.

“A Madeira era a única área do país em que o grupo Pestana não tinha uma pousada. A Madeira não podia ficar de fora”, assegurou, por seu turno, Luis Castanheira Lopes, presidente das Pousadas de Portugal. Este responsável espera que a nova pousada na Madeira, que resultou da recuperação dos edifícios da antiga lota e da autarquia “atraia a Câmara de Lobos clientes que, se calhar, de outra forma, não viriam, devido à sua ambiência diferenciada”.

Luis Castanheira Lopes destacou o papel do grupo Pestana nos últimos 15 anos à frente da gestão das Pousadas de Portugal, no sentido da “recomposição da respetiva rede”, considerando que “criámos uma nova geração de pousadas”, tendo dado os exemplos de Lisboa, Porto, Viseu, Cascais, mais uma em Óbidos e agora esta na Madeira.

Também presente no evento, Pedro Coelho, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, sublinhou que “somos um concelho amigo do investimento privado”, acrescentando que o município tem em mãos mais dois projetos hoteleiros, que está a analisar. Pressionado sobre os níveis de criminalidade no concelho, que poderão afastar turistas por questões de segurança, o autarca desvalorizou o assunto, dizendo que “os níveis de criminalidade em Câmara de Lobos são inferiores aos da média da região”. “Acho que todos ganhamos com isto”, defendeu Pedro Coelho em relação ao projeto hoteleiro hoje apresentado.

