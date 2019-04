Grupo PortoBay com receitas recorde de 82 milhões em 2018

O grupo hoteleiro PortoBay terminou 2018 com receitas consolidadas de 82 milhões de euros, registando o melhor ano de sempre.

“O desempenho das unidades de Lisboa e da Madeira foram elementos chave para o alcance deste resultado, tendo o mesmo sido penalizado pela desvalorização do real”, explica um comunicado do grupo.

Segundo o referido comunicado, “a cadeia hoteleira teria superado estes resultados, não fosse o impacto da desvalorização do real”, ou seja, “sem esta depreciação, as receitas do grupo teriam atingido os 83,2 milhões de euros”.

O documento acrescenta que o Grupo PortoBay Hotels & Resorts atuou no ano passado em Portugal e no Brasil com 12 unidades hoteleiras e 1.520 quartos distribuídos nas categorias de quatro e cinco estrelas.

O grupo empregou mais de mil pessoas, fechou o ano com 910 mil dormidas, mais 3,5% do que no ano anterior.

Em Portugal, onde o grupo tem nove unidades – seis na ilha da Madeira, uma no Algarve e duas em Lisboa, os rendimentos operacionais foram de 71,83 milhões de euros, representando um crescimento de 1,6% face ao ano anterior.

“As unidades do Grupo PortoBay em Lisboa estão a beneficiar do bom momento do turismo na capital. Os dois hotéis do grupo em Lisboa fecharam 2018 com uma taxa de ocupação de 85,1%, assinalando um crescimento de 7% na receita operacional”, acrescenta o grupo.

Por seu turno, na Madeira, “o grupo atingiu mais um recorde, o da fidelização”: “os seis hotéis na ilha alcançaram 47,2% de hóspedes repetentes, num indicador muito valorizado pelo grupo”, uma vez que “este valor tem vindo a crescer ano após ano, o que reforça a satisfação com os hotéis PortoBay”.

O grupo PortoBay fechou o ano na Madeira crescendo a receita em 1,8%, com uma taxa de ocupação de 91,1%.

Ao contrário, a região do Algarve sofreu, depois de um ano recorde em 2017.

“O hotel PortoBay Falésia registou uma ocupação anual de 82,5%, menos 3% que o ano anterior. Os hóspedes repetentes alcançaram os 32%, subindo 4%”, refere o grupo.

No Brasil, onde o Grupo PortoBay tem três unidades hoteleiras – Rio de Janeiro, São Paulo e Búzios – a receita operacional atingiu os 46,2 milhões de reais, um crescimento de 10,8% face ao ano anterior.

“Depois de dois anos particularmente difíceis para a hotelaria no Brasil, PortoBay recuperou 12% em taxa de ocupação, fechando o ano com 73%”, destaca o comunicado.

O Grupo PortoBay abriu recentemente o PortoBay Hotel Teatro, no Porto, uma unidade com de quatro estrelas, com 74 quartos.

“Em breve surgirá uma segunda unidade na Invicta, o PortoBay Flores, uma unidade de cinco estrelas, localizado no centro histórico da cidade, recupera um emblemático palacete do séc. XVI e tem abertura prevista para o verão de 2019”, assegura o comunicado.

Na Madeira, surgirá o hotel Les Suites at Cliff Bay, um complexo que oferece 23 suites de luxo, situado no topo de um promontório único com vistas sobre os jardins e o mar numa área total de seis mil metros quadrados.

O grupo PortoBay é responsável por 13 unidades hoteleiras: 10 em Portugal (seis na ilha da Madeira, uma no Algarve, duas em Lisboa e uma no Porto) e três unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo), com um total aproximado de .200 camas nos segmentos de quatro e cinco estrelas.