Grupo Savills aumentou receitas para 1.55 mil milhões de euros no ano de 2018

A Savills registou um aumento de receitas em 1.55 mil milhões de euros no último ano, de acordo com os resultados ainda preliminares divulgados pela consultora imobiliária internacional esta segunda-feira.

Este valor corresponde a um crescimento de 10% face a 2017 (1.41 mil milhões de euros). A América do Norte foi quem registou o crescimento mais significativo nos negócios focados em ocupantes, com a receita a crescer em 18%, com um lucro subjacente de até 64%.

Na Europa e Médio Oriente as receitas da Savills cresceram em 2018 para os 80 milhões de euros, o que representou um aumento de mais 48% face ao ano anterior.

Mark Ridley, chefe executivo do grupo, afirma que a “Savills conseguiu não só receitas, mas também o crescimento do lucro subjacente em 2018, impulsionado por um segundo semestre do ano robusto. Além de manter ou aumentar a nossa participação nos mercados transacionais, o comportamento das nossas linhas de negócio menos transacionais foram fundamentais para este desempenho”.

Já Paulo Silva, head of Country da Savills Portugal, refere que “o escritório da Savills em Portugal, no respeitante a faturação, resultados e estrutura, esteve em linha com o crescimento internacional da Savills. Os departamentos da empresa expandiram-se de uma forma geral, para irem ao encontro das inúmeras solicitações que nos foram feitas pelos nossos clientes, tendo contribuído para o reforço da nossa presença e quota de mercado”.

Uma tendência que Paulo Silva, assegura irá manter-se este ano “de forma a darmos uma resposta consentânea à dinâmica de mercado e às crescentes solicitações da rede internacional da Savills que nos permitirão introduzir novos investidores e/ou operadores para o mercado nacional”.