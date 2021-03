Grupo Veracruz apoia estudo científico para melhorar práticas de produção do amendoal em Portugal

O Grupo Veracruz vai apoiar a realização de um estudo científico que vai analisar as melhores práticas de produção no amendoal em Portugal.

Este estudo será realizado em parceria com o Instituto Superior de Agronomia e com a Agromillora e irá permitir comparar a eficiência de dois sistemas de produção, assim como reduzir consumos de água e de energia.

“O grupo Veracruz, produtor de amêndoas da Beira Baixa, reforçou a sua aposta em ‘smart farming’ e associou-se ao Instituto Superior de Agronomia e à empresa Agromillora para promover um estudo científico com vista à melhoria dos sistemas de produção de amêndoa”, revela um comunicado da empresa.

O documento em causa sublinha que o Grupo Veracruz, um grupo luso-brasileiro, tem um vasto investimento na região da Beira Baixa (Idanha-a-Nova e Fundão) na produção de amêndoa, destacando que a parceria com as duas organizações “vai permitir realizar trabalhos de investigação no campo, na forma de duas dissertações de Mestrado em Engenharia Agronómica, para comparar o efeito da redução de rega de dois sistemas de produção”.

“A iniciativa tem como objetivo analisar o impacto da rega deficitária em diferentes épocas do ano e compreender os seus reais efeitos no crescimento vegetativo, na produtividade e na qualidade dos frutos em cada um dos sistemas de plantação analisados, assinala o comunicado em questão, acrescentando que “as tarefas em campo visarão a caracterização do crescimento vegetativo, do vingamento das flores e a evolução dos frutos ao longo de 2021, em função da redução de água na rega”.

Esperam-se as primeiras conclusões deste estudo para o final do presente ano.

“Com os resultados obtidos, o grupo Veracruz tenciona tornar o seu aproveitamento de recursos mais sustentável e manter-se na vanguarda da inovação no sector. O Instituto Superior de Agronomia e a Agromillora são os parceiros mais qualificados para contribuir para este processo”, diz David Carvalho, sócio e co-fundador da Veracruz.

Por seu turno, Pedro Foles, da Agromillora Portugal, defende que o grupo tem, “na sua génese, a procura constante de informação em relação a novos modelos agronómicos”.

“Sendo a empresa líder mundial do seu sector, tem investido sempre muito em investigação, procurando otimizar o uso de recursos nos modelos produtivos que propõe. O Grupo Veracruz assim como o Instituto Superior de Agronomia são, sem dúvida, os parceiros ideais para este protocolo, que pensamos poder ter uma longa duração”, diz Pedro Foles, da Agromillora Portugal.

O grupo luso-brasileiro Veracruz tem como missão produzir as melhores amêndoas de variedades mediterrânicas e fazer do interior de Portugal um local de referência na produção deste fruto de elevado valor nutricional.

Com uma equipa jovem e multidisciplinar, tem em curso um investimento de 50 milhões de euros, o maior alguma vez feito no distrito de Castelo Branco, assente em ‘smart farming’ e tecnologia de ponta.

A primeira fase deste projeto foi reconhecida Projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) e implica um investimento de 26,3 milhões de euros.

A empresa tem como objetivo exportar mais de 70% da produção de amêndoa.