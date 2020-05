Grupo Vila Galé reabre onze hotéis a 9 de junho

O Grupo Vila Galé vai reabrir mais onze hotéis em Portugal a 9 de junho. Em comunicado, a empresa hoteleira revela que as unidades que estarão de novo abertas ao público são o Vila Galé Albacora (Tavira), Vila Galé Ampalius (Vilamoura), Vila Galé Atlântico (Praia da Galé, Albufeira), Vila Galé Collection Praia (Praia da Galé, Albufeira), Vila Galé Lagos, Vila Galé Clube de Campo (Beja), Vila Galé Cascais, Vila Galé Ericeira, Vila Galé Collection Douro (Lamego) e ainda o Vila Galé Serra da Estrela e o Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), que são as duas unidades as mais recentes do grupo.

Estas onze unidades juntam-se a outras cinco (Vila Galé Porto, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé Évora e Vila Galé Santa Cruz, Madeira) que nunca fecharam durante a pandemia do coronavírus.

As dezasseis unidades vão seguir um plano muito rigoroso de funcionamento de acordo com as recomendações da Direcção Geral de Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), centrado em três vertentes fundamentais:

Reforçar as medidas de limpeza e desinfeção com os seguintes procedimentos, que passa por colocar dispensadores de álcool gel nas diversas áreas sociais do hotel; intensificar a higienização e desinfeção das superfícies, áreas de contacto e equipamentos partilhados, utilizando produtos de limpeza com atuação antiviral; substituir os serviços em buffet por propostas à carta e cozinha ao vivo personalizada; higienizar mesas e cadeiras dos restaurantes entre cada utilização; desinfetar equipamentos como canetas ou terminais de pagamento após cada utilização; limpar e desinfetar todos os sistemas de água, ar condicionado e ventilação, com reforço da desinfeção por pulverização antiviral das grelhas de ventilação existentes; garantir a ocupação do quarto somente após um período alargado, nunca inferior a 24 horas, depois da saída de um cliente e dispor de zonas de isolamento adequadas para casos suspeitos ou confirmados da Covid-19.

Outro dos pontos fundamentais passa por garantir a existência de equipamentos de proteção individual através da colocação de acrílicos nas receções; colaboradores equipados com luvas, máscaras e/ou viseiras de proteção; colaboradores dos serviços de limpeza usam também fatos adequados ou batas; disponibilização de termómetros para medição voluntária de temperatura para colaboradores e clientes; recomendação a todos os clientes para uso de máscaras nas zonas sociais do hotel e recurso ao álcool gel para desinfeção das mãos; formação específica a todas as equipas sobre protocolo interno relativo ao novo coronavírus, sobre precauções de prevenção da Covid-19, incluindo higienização das mãos, etiqueta respiratória, conduta social, auto-monitorização diária da febre ou outros eventuais sintomas e ainda sobre as orientações da DGS para limpeza de superfícies e tratamento da roupa.

Por fim, salvaguardar o necessário distanciamento social através da limitação da taxa de ocupação de cada hotel, reduzindo o número de hóspedes alojados; lançamento de uma plataforma digital – MyVilaGalé – que permitirá fazer o check in e check out através do telemóvel, entre outras aplicações; sinalização das distâncias de segurança; redução da capacidade máxima de cada elevador, bares e restaurantes, piscinas e salas de reuniões; limpeza e arrumação dos quartos efetuada sem a presença do cliente; existência de turnos nos restaurantes, com necessidade de reserva prévia do horário e local pretendido; necessidade de marcação antecipada para utilização do ginásio, da piscina interior e para a realização de massagens; suspensão do funcionamento de sauna, banho turco e jacuzzi; realização de atividades para crianças maioritariamente no exterior e limitação da capacidade de clubes infantis interiores e salas de jogos.

A abertura dos restantes hotéis Vila Galé em Portugal estão previstos para 1 de julho, com exceção do Vila Galé Douro Vineyards, em processo de ampliação, que deverá voltar a funcionar a 1 de agosto.