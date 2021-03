GuestReady adquire maior empresa de Airbnb portuguesa

A GuestReady Group anunciou esta quinta-feira, 18 de março, aquisição da startup portuguesa The Porto Concierge, a maior empresa de gestão de Airbnb em Portugal.

Considerada líder mundial em gestão de arrendamento de curto prazo, a GuestReady torna-se deste modo a empresa-mãe da The Porto Concierge, tendo a seu cargo uma carteira de mais de mil propriedades, servindo proprietários, profissionais imobiliários e hóspedes. Os 50 colaboradores da The Porto Concierge juntam-se agora ao grupo GuestReady.

Apesar de terem sido afetadas pela pandemia da Covid-19 em 2020, ambas as empresas conseguiram satisfazer a crescente procura por arrendamento de médio prazo por parte de estrangeiros que trabalham de forma remota e manter os seus níveis de ocupação acima da média.

Antonio Fragateiro, diretor geral da GuestReady Portugal, refere que “em fevereiro de 2021, por exemplo, a The Porto Concierge tratou de mais de mil reservas, apesar do confinamento do país”. “Em março, já estamos com cerca de 50% de ocupação e esperamos chegar aos 70% em maio. Embora não estejamos a tentar ser demasiado otimistas prematuramente, o número rapidamente decrescente de casos da Covid-19 em Portugal e as vacinas em curso são sinais positivos para a indústria hoteleira como um todo”, acrescenta.

Por sua vez, Alexander Limpert, co-fundador e CEO da GuestReady, afirma que “numa indústria tão nova e dinâmica, faz sentido formar uma equipa com líderes locais para elevar continuamente a fasquia e estabelecer uma referência global a que outros podem aspirar, tanto no que diz respeito aos serviços prestados aos proprietários como às experiências desfrutadas pelos hóspedes”.

Já Rui Silva, fundador e CEO da The Porto Concierge, explica que já há algum tempo que procuravam formas “de juntar forças, uma vez que sabíamos que ambas as empresas eram altamente complementares”. “Portugal tornou-se no principal destino para os turistas nos últimos 10 anos devido a todas as coisas fantásticas que o país tem para oferecer. Depois de um ano fechado em casa e acumulando férias não gozadas, temos a certeza de que Portugal está no topo da lista de lugares a visitar na cabeça da maioria das pessoas, e estudos recentes demonstram que se sentem mais confiantes em ficar em propriedades privadas do que em hotéis”, conclui.