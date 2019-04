Guillaume Faury é o novo CEO da Airbus

Guillaume Faury foi nomeado presidente-executivo da AirBus substituindo o CEO cessante, Tom Enders, cujo mandato expirou no encerramento da AGM. A nomeação de Faury, previamente presidente de Airbus Commercial Aircraft, como novo CEO já tinha sido anunciada em outubro passado pelo conselho de administração da Airbus.

Os acionistas da Airbus aprovaram todas as resoluções da Assembleia Geral Anual (AGM) de 2019, incluindo a nomeação de Guillaume Faury como membro executivo do conselho de administração durante três anos.

“Fico muito satisfeito por receber o Guillaume Faury no Conselho e tenho confiança que enquanto CEO irá orientar com sucesso a Airbus na próxima década,” realçou Denis Ranque, Chairman do Conselho de Administração da Airbus em comunicado. “Guillaume tem as competências exatas e a experiência necessária para levar a Airbus mais longe. Quero também agradecer ao Tom Enders por todos os seus sucessos durante o seu período como CEO, particularmente pelo o valor criado para os nossos acionistas e o desenvolvimento da Empresa para o benefício de todos os colaboradores e de todos os envolvidos”.

Os acionistas também aprovaram a reeleição dos Membros Não Executivos do Conselho Catherine Guillouard, Claudia Nemat e Carlos Tavares para um período de três anos. Hermann-Josef Lamberti informou o Conselho de Administração que não pretende renovar o seu mandato no Concselho à Assembleia Geral Anual de 2020 depois de 10 anos como Presidente da Comissão de Auditoria. Na reunião do conselho, decidiu-se que Catherine Guillouard irá substituir Hermann-Josef Lamberti como Presidente da Comissão de Auditoria, entretanto Jean-Pierre Clamadieu irá juntar a Comissão de Ética e Conformidade com efeito imediato.