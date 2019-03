Há 1600 lugares para carros que vão ser dados às bicicletas e trotinetas

Carlos Costa também falou aos deputados da compra do monte no Alentejo a Armando Vara. O governador do BdP contactou o Comité de Ética do BCE por causa da sua passagem pela CGD, admitiu Carlos Costa no Parlamento. “Informei os dois comités de ética” por causa do mediatismo do tema da sua passagem pela administração da CGD durante o período da auditoria da EY.