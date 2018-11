As criptomoedas já não são a única forma de investimento relacionado com a tecnologia blockchain e as startups que a implementam captam o interesse dos investidores. Chris Jones, lidera um unidade da plataforma norte-americana Dragonchain dedicada a encontrar financiamento e prestar consultoria a empreendedores do setor, explicou que o abrandamento das Initial Coin Offerings (ICO) reforçou o apetite de investidores tradicionais.

A tecnologia blockchain já está madura o suficiente para ser usada de forma generalizada?

Ainda não. Estamos a caminhar nesse sentido, mas ainda não. Ainda estamos numa fase inicial de desenvolvimento da tecnologia. Toda a gente gosta de a comparar à internet e, fazendo essa comparação, estamos no início dos anos 1990, ou seja, antes do IPO da Netscape. Mas há o hype da bolha no final dos anos 1990 por causa do preço das criptomoedas. Apesar de a tecnologia ainda estar em desenvolvimento, o hype gerado pelos preços possivelmente criou expetativas exageradas para a tecnologia, neste momento. Dito isto, há muita gente a trabalhar na criação de caminhos entre as diferentes estações para chegar a um lugar onde possa haver uma adoção mais lógica de consumidores e negócios.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor