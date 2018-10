Há uma crise de batatas na Europa e já chegou a Portugal. Culpa é das mudanças climáticas

Saiu do Pico, Açores, com 17 anos. Trocou o Brasil, onde esteve dez anos, pelos Estados Unidos. Na Califórnia,tornou-se no maior produtor do mundo de batata doce. Agora, vai tentar replicar o sucesso num projeto agrícola no Alqueva. Manuel Eduardo Vieira é o único homem nos Estados Unidos cuja placa do automóvel diz ‘King Yam’.