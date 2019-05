Habitação: 10% dos portugueses vive em casas demasiado pequenas

A proporção de portugueses que gasta mais do que o recomendável em despesas de habitação fixou-se nos 5,7% em 2018, menos 1 ponto percentual em relação a 2017, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.

Em causa está a chamada taxa de sobrecarga das despesas em habitação, um indicador que compara o rácio entre as despesas anuais com a habitação e o rendimento disponível das famílias. Se este rácio ultrapassar os 40%, então considera-se que há uma “sobrecarga” das despesas de habitação no orçamento familiar.

As despesas com a habitação incluem as relacionadas com água, eletricidade, gás ou outros combustíveis, condomínio, seguros, saneamento, pequenas reparações, bem como as rendas e os juros relativos ao crédito à habitação principal.

Em sentido inverso, o INE dá conta de um aumento (de 9,3% para 9,6%) da população que vive com insuficiência de espaço habitacional, ou seja, o número de divisões habitáveis é insuficiente para o número e perfil demográfico dos membros do agregado.

Igualmente em alta está a proporção de pessoas que vive em “condições severas de privação habitacional”, um indicador que pretende avaliar as condições físicas e sanitárias dos alojamentos.

No ano passado, segundo o INE, 4,1% das pessoas integrava agregados familiares que enfrentava estas condições severas, mais 0,1 pontos percentuais face a 2017, isto é, que não tinham casa de banho ou duche no alojamento, não tinham sanita com autoclismo, vivem com paredes e soalho húmido e apodrecido ou sem luz natural suficiente.