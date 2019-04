Habitação desvaloriza 1,9% na Madeira

A avaliação bancária da habitação na Madeira teve uma descida de 1,9%, em março, para os 1.321 euros por metro quadrado, quando comparado com o mês anterior, diz a Direcção Regional de Estatística (DREM). Contudo verificou-se uma subida de 4,2%, no valor da casa, se a referência for a período homólogo.

A desvalorização abrangeu ainda as moradias, que desceram 2,4%, para os 1.284 euros por metro quadrado, mas contudo valorizaram 5,2% em período homólogo.

Os apartamentos apresentaram o mesmo padrão. A desvalorização face ao mês anterior chegou aos 1,7%, para os 1.345 euros por metro quadrado, mas verificou-se uma subida de 2,7% em comparação com o período homólogo.

No Funchal a habitação, apartamentos e moradias, tiveram uma quebra de 4,1%, 0,3% e 9,0% e uma variação de 6,6%, 4,1% e 10,6%, face ao mês anterior e ao período homólogo.

A Madeira continua a ser a terceira região do país com a avaliação bancária da habitação mais cara depois do Algarve e da Área Metropolitana de Lisboa.