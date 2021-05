Habitação valoriza 2,3% na Madeira e atinge novo máximo

A avaliação bancária da habitação valorizou 2,3% na Madeira, em abril, para os 1.226 euros por metro quadrado, face ao mês anterior, e mais 6,2% comparado com o ano passado, indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). Trata-se de um novo máximo desde janeiro de 2011, refere o organismo de estatística regional.

Os apartamentos ficaram avaliados em 1.232 euros por metro quadrado, mais 2,9% face ao mês anterior e mais 5,7% comparado com o período homólogo.

As moradias ficaram avaliadas em 1.215 euros por metro quadrado, mais 1,2% comparado com o mês anterior e mais 5,9% face ao ano anterior.

A habitação no Funchal ficou com uma avaliação de 1.430 euros por metro quadrado, mais 0,4% face ao mês anterior e mais 6,2% comparado com o ano passado.

A Madeira é a terceira região do país com o valor mais elevado na habitação, atrás da Área Metropolitana de Lisboa (1.582 euros por metro quadrado) e do Algarve (1.559 euros por metro quadrado).