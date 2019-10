Haitong Bank à espera de ‘due diligence’ para apurar impacto da venda do Haitong Investment Ireland à casa-mãe

Só depois de realizada a due diligence é que o Haintong Bank poderá determinar o impacto que a venda do Haitong Investment Ireland à casa-mãe, Haitong International Holdings.

Em comunciado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco de investimento liderado por Wu Min informou o mercado que o impacto potencial da venda do Haitong Investment Ireland situar-se-à entre o intervalo de uma mais-valia de 500 mil euros e uma menos-valia de igual montante.

“No seguimento da comunicação divulgada pelo Haitong Bank em 30 de setembro de 2019 sobre o contrato de compra e venda celebrado com a Haitong International Holdings para a venda da Haitong Investment Ireland, o Haitong Bank informa que terá uma potencial perda ou ganho no intervalo de -500 mil euros e +500 mil euros, tendo em consideração uma transação levada a cabo pelo montante indicado e dependente do Valor do ativo líquido da Haitong Investment Ireland apurado à data da conclusão da venda”, lê-se no comunicado.

Mas estes valores são apenas indicativos e “estão sujeitos a ajustes no âmbito dos procedimentos de due diligence”.

O Haitong Bank estima que o processo de venda seja concluído antes do final do ano de 2019.

Esta segunda-feira o Haitong Bank informou o mercado sobre a venda do Haitong Investment Ireland à Haitong International Holding, detida na íntegra pela Haitong Securities – uma sociedade constituída na República Popular da China cujas ações estão admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Xangai e Hong Kong.

No comunicado sobre a transação, o Haitong Bank disse ter acordado “vender e transmitir à Haitong International Holdings a totalidade das ações representativas do capital social da sua subsidiária Haitong Investment Ireland p.l.c., sociedade constituída de acordo com as leis da República da Irlanda”.

“Uma vez concluída a transação, a qual está sujeita às habituais condições precedentes e à não oposição dos stakeholders relevantes, a Haitong Investment Ireland será excluída do perímetro de consolidação do Haitong Bank”, explicou o banco de investimento..